تراژدی تولدهای تقویمی و صف طولانی سزارین +عکس، ویدئو

. ۹۸/۸/۸ تاریخی لاکچری و احتمال صف طولانی سزارین در برخی بیمارستان‌ها؛ همانند آنچه که سال گذشته و به اذعان مسئولان در تاریخ ۹۷/۷/۷ بویژه در برخی بیمارستان‌های خصوصی شاهد بودیم. نکته اینجاست که تکامل مغزی جنین در چند هفته آخر حاملگی است و این در حالیست که در کشور ما در ۳۸ هفتگی سزارین انجام می‌شود و به این ترتیب جنین، دو هفته از رشد مغزی محروم می‌شود چون پدر و مادر تمایل دارند فرزندشان در تاریخی خاص یا روزهای مناسبتی به دنیا بیاید. . @bartarinha_news . #سزارین #نوزاد #تولد #بیمارستان #تاریخ_تولد #جنین #رشد_مغزی #بارداری