چهل تیغ کردن نوزادان برای رفع زردی +عکس

. ⭕چهل تیغ کردن #نوزادان پایه و اساس علمی ندارد . 🔹نائب رئیس انجمن #علمی طب سنتی، درباره درمان #زردی_نوزاد به روش چهل تیغ کردن، گفت: . 🔹استفاده از ضربه‌های مکرر و متعدد #تیغ به نقاط مختلف بدن #نوزاد برای درمان زردی، از نظر #طب_سنتی به هیچ عنوان پایه و اساس علمی ندارد. . #باشگاه_خبرنگاران_جوان