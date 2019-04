مزایای امنیتی حاصل از خرید اس-400 توسط ترکیه

به گزارش اسپوتنیک، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه 6ام آوریل اظهار داشت که در نتیجه دستیابی به سامانه زمین به هوای روسی اس-۴۰۰، ترکیه نه تنها از مرزهای خود محافظت می کند، بلکه امنیت کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو را نیز تضمین می کند.

