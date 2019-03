ترکیه محل استقرار سامانه اس-400 را اعلام کرد

به گزارش اسپوتنیک، روزنامه «ینی شفق» به نقل از منابع نظامی نوشت؛ سامانه‌های اس-400 ساخت روسیه که توسط ترکیه خریداری شده است، اولین بار در پایگاه هوایی اکینچی واقع در شمال غربی آنکارا مستقر خواهند شد.

© Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation