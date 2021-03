آمریکا حق صحبت درباره دموکراسی را ندارد

اسپوتنیک - باریش دوستر استاد علوم بین الملل ، کارشناس روابط بین الملل ، به این خبرگزاری اظهار داشت: "سیاست خارجی یک کشور امپریالیستی مانند ایالات متحده اساساً به حزب حاکم و نام رئیس جمهور بستگی ندارد. اولویت ها ، اهداف و درک تهدیدها مطابق با سیستم نهادهای اقتصادی اجتماعی و الزامات سرمایه های بزرگ آمریکایی ، در درجه اول در حوزه نظامی - صنعتی شکل می گیرد. تفاوت بین حزب دموکرات و حزب جهوریخواه مانند تفاوت میان کوکاکولا و پپسی است. اینکه فکر کنیم "بایدن آمده است ، این بدان معناست که جهان بهتر خواهد شد" خیالی خام است. فقط در قرن بیستم ، ایالات متحده صدها اقدام برای کودتا در آمریکای لاتین انجام داد و تعداد کودتاها و تلاش ها برای سرنگونی دولت های حاکم فعلی در سراسر جهان ، اشغال ها ، حملات ، تحریکات و توطئه ها از بیش از یک هزار مورد گذشت. با توجه به همه اینها ، می توانیم با اطمینان بگوییم که ایالات متحده آخرین کشوری در جهان است که می تواند کسی را در زمینه حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادی و دموکراسی راهنمایی کند و رئیس جمهور ایالات متحده آخرین کسی است که می تواند درباره آن صحبت کند.

این کارشناس در مورد انتظارات از سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دولت بایدن خاطرنشان کرد: "امروز ایالات متحده قدرت حملات نظامی به معنای سنتی را ندارد. بعلاوه ، وادار کردن متحدان ناتو برای پیوستن به چنین حملاتی برای ایالات متحده بسیار دشوارتر شده است. مخصوصا آلمان به شدت با این کار مخالف است. در این شرایط ، ایالات متحده خواهان همکاری فعالتر متحدان منطقه ای ، سازمان های تروریستی و بنیادهای سوروس است. برای مهار روسیه ، واشنگتن همکاری با همسایگان روسیه را افزایش می دهد و برای مقابله با چین، هند ، ژاپن و استرالیا را به جلو می کشاند. امروز ایالات متحده دیگر به عملیاتی قابل مقایسه با حمله به عراق تن نخواهد داد. در عوض تلاش برای کودتا ، تحریک ، انواع "انقلاب های رنگی" انجام خواهد شد.

اسپوتنیک چکیده ای از "دستاوردهای دموکراتیک" آمریکا در سیاست خارجی از 1989 تا 2021 ، از بوش پدر تا ترامپ را جمع آوری کرد.

جورج بوش پدر (1989 تا 1993)

در دسامبر 1989 ، وی به سربازان آمریکایی دستور داد تا پاناما را برای سرنگونی رهبر کشور ، مانوئل آنتونیو نوریگا ، متهم به قاچاق مواد مخدر ، اشغال کنند.

وی پس از اشغال کویت توسط عراق در 2 اوت 1990 ، به بهانه تأمین امنیت عربستان سعودی ، نیروهای خود را به خلیج فارس اعزام کرد. در مدت کوتاهی تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه تقریباً به 500 هزار نفر رسید.

در 17 ژانویه 1991 ، در پاسخ به خودداری عراق از ترک کویت ، هواپیماهای آمریکایی به عراق حمله کردند. به گفته منابع در وزارت دفاع ایالات متحده ، در طول جنگ اول خلیج فارس ، ایالات متحده 88500 تن بمب به عراق ریخت و کویت را اشغال کرد. براساس اطلاعات موجود ، 158000 عراقی در حملات آمریکا کشته شدند.