واکنش کاربران به حواشی لباس فضانوردی ایرانی +عکس

. در ساعات گذشته آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر تصویری منتشر کرد و با عنوان «لباس فضانوردان» و «آینده روشن»، سعی کرد نمایی از موفقیت‌های آینده ایران را به مخاطبانش بدهد. اما این تصویر بیش از آن بامزه بود که جدی گرفته شود. کاربران توییتر بلافاصله با انتشار جنس اصلی یادآوری کردند که این لباس‌ها در بازار موجود است و با بدسلیقگی تمام مارک‌های آن کنده شده و پرچم ایران روی آن نصب شده است. بعد هم شوخی و طنز با آقای جهرمی و لباس فضانوردی‌اش شروع شد و ادامه دارد. در اینجا هم برخی از پست‌هایی که علی ضیا و عده‌ای دیگر از کاربران برای لباس آقای جهرمی گذاشته‌اند را می‌بینید. . @bartarinha_news . #آذری_جهرمی #وزیر_ارتباطات #لباس_فضانوردی #علی_ضیا #توئیتر #کاربران_توئیتر