آمریکا جنگنده های F-35A مخصوص ترکیه را خود خریداری کرد

به گزارش اسپوتنیک، قرار بود که شرکت لاکهید مارتین، 8 جنگنده نسل جدید F35 را برای ترکیه تولید کند اما آمریکا اجازه ارسال این جنگنده ها به ترکیه را نداد و آنها را به قیمت 862 میلیون دلار خریداری کرد و در اختیار نیروهای هوایی پنتاگون گذاشت.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation