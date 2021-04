سرگئی لاوروف: روسیه به ایالات متحده پیشنهاد داد که درگیری دیپلماتیک را "لغو" کند

به گزارش اسپوتنیک، اخیراً، روابط بین روسیه و ایالات متحده در یک بحران آشکار به سر می برد؛ تحریم های آمریکا یکی پس از دیگری، اخراج دیپلمات ها، روسیه مجبور به تلافی شد و واشنگتن قول داد که "مسکو" را بارها و بارها "مجازات" کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مورد اینکه چگونه طرف روسی راهی برای خروج از این وضعیت می بیند و آیا سیاستمداران آمریکایی آماده این کار هستند صحبت کرد.

وی همچنین توضیح داد که چرا وضعیت موجود در روابط دوجانبه حتی از جنگ سرد نیز بدتر است و اگر آمریکا تلاش کند از خطوط قرمز عبور کند، روسیه چگونه واکنش نشان خواهد داد و نظر خود را در مورد اینکه چرا "نمی توان بین تلویزیون و یخچال یکی را انتخاب کرد" توضیح داد.

لاوروف گقت: روابط با آمریکا فقط جهنمی نیست. من شخصاً چنین موارد بدی را به خاطر نمی آورم. حتی از جنگ سرد هم بدتر است. سفیران در کشورهای خود می نشینند. بعد از این چه خواهد شد؟ گزینه توسعه روابط چیست؟