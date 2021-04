به گزارش اسپوتنیک، بسیاری از بینندگان کانال تلویزیونی "فاکس نیوز" از موضع سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در خصوص سیاست "احمقانه" آمریکا در قبال روسیه حمایت کرده و جو بایدن، رئیس کاخ سفید و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا را به خاطر تصمیمات عجولانه مورد انتقاد قرار دادند.

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation