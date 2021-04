لاوروف: روسیه به هرگونه اقدام غیر دوستانه آمریکا پاسخ خواهد داد

به گزارش اسپوتنیک، لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی در قزاقستان، در مورد خبر منتشره توسط خبرگزاری بلومبرگ اظهار نظر کرده و گفت: "تفسیر این خبر دشوار است اما بدیهی است که ما به هر اقدام غیر دوستانه ای پاسخ خواهیم داد. تا زمانی که تصمیمات مشخص را نبینم، نمی شود هیچ چیزی را اعلام کنم. من گزارش هایی را خواندم در اینباره که دولت آمریکا بررسی اقدامات خصمانه روسیه را به پایان رسانده است. آنها این کار را بسیار سریع انجام دادند ".

© Sputnik / The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation