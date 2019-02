واکنش محسن رضایی به فرصت مجدد FATF به ایران

View this post on Instagram

. مجمع عمومی #FATF چهارماه دیگر به #ایران برای تکمیل توصیه‌های چهل‌گانه‌اش فرصت داد. دوسال است که این سیاست را در پیش گرفته‌اند. در دوماه گذشته به جای بحث فنی و استدلال، فشارهای سیاسی و رسانه‌ای زیادی به #مجمع_تشخیص_مصلحت وارد کردند تا تصمیم عجولانه‌ای گرفته شود. مرتب گفته می‌شد آخر #بهمن، ما را در لیست سیاه قرار می دهند. در حالی که سؤالات و ابهامات زیادی درباره توصیه‌های FATF وجود دارد، از دولت انتظار می‌رود با دیپلماسی قوی، کشور را از فروغلتیدن در باتلاقی جدید بازدارد. وقتی می‌توان با کوشش برای رفع ابهام و ایجاد شفافیت پیش رفت، این حجم از فشار، تهدید و اولتیماتوم چه هدفی را دنبال می‌کند؟ #محسن_رضایی

A post shared by محسن رضایی (@rezaee_ir) on Feb 23, 2019 at 2:30am PST