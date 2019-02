ساحات برای حمایت از تبادلات تجاری

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، حدود سه ماه پس از آنکه آمریکا تحریم‌های یک جانبه‌ای علیه ایران وضع کرد، سه کشور بزرگ اروپایی که در مذاکرات برجام حضور داشتند ساز و کار مالی ساحات را برای تجارت با ایران راه‌اندازی کردند.

جلیلوند استاد روابط بین‌الملل در این خصوص تاکید کرده است:«اجرای سازوکار حمایت از تبادلات تجاری (ساحات یا اینستکس) منوط به پیوستن ایران به «اف ای تی اف» است در غیر این صورت شاید به کار نیاید.