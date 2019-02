به گزارش اسپوتنیک به نقل از LiveScience، کارشناسان آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که سلاح های هالوژنیک روسیه می توانند وجود داشته باشند و به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند. سخن در اینجا درباره ایستگاه های تداخل نوری بصری 5P-42 "فیلین" است که به گفته سازندگان آن، قادر به کور کردن دشمن و ایجاد اختلالات موقت در اندام های بینایی هستند.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation