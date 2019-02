به گزارش اسپوتنیک، آزمایش نیروگاه هسته ای بدون سرنشین زیر آبی روسیه، "پوزئیدون"، انجام شده و ویژگی های اعلام شده این نیروگاه تایید شد.

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation