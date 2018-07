جاگاریان: ایران کشوری نیست که به آن فشار وارد کرد

به گزارش اسپوتنیک، لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران درباره برخی گمانه‌زنی‌ها در خصوص تلاش روسیه برای خارج کردن ایران از سوریه گفت: «اول از همه تمایل دارم به شما یادآوری کنم که حضور نظامی ایران در سوریه قانونی است.»

جاگاریان اضافه کرد: «ایرانی‌ها و ارتش سوریه به درخواست دولت قانونی سوریه در آنجا هستند و در عملیات نابود کردن تروریست‌ها مشارکت دارند.»

وی در بخش دیگری از اظهاراتش از احتمال درگیری میان ایران و اسرائیل در سوریه ابراز نگرانی کرده و تأکید کرد مسکو تمام تلاش خود را برای جلوگیری از چنین رویدادی انجام خواهد داد.

سفیر روسیه گفت: «گاهی اوقات در سوریه درگیری‌هایی ایجاد می‌شوند و طبیعتاً ما درباره احتمال تقابل نظامی بین نیروهای ایران و اسرائیل در سوریه نگران هستیم. ما تمام تلاشمان را برای جلوگیری از این رویداد انجام می‌دهیم تا از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنیم.»