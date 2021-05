بمب افکن آمریکایی با پرواز بر فراز بالتیک بمب هوایی واقعی حمل می کرد

به گزارش اسپوتنیک، روز سه شنبه ، 25 مه در عکسی که توسط نیروی هوایی ایالات متحده منتشر شد، نشان داده می شود که بمب افکن استراتژیک B-52H Stratofortress نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا، یک بمب واقعی را برفراز دریای بالتیک حمل می کرد.

