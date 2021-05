ورود ناوگان دریایی آمریکا به مدیترانه

به گزارش اسپوتنیک، ناظران انگلیسی که عکس های خود را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند، خبر از ورود یک ناوگروه متشکل از کشتی های نیروی دریایی ایالات متحده، از طریق تنگه جبل الطارق، به دریای مدیترانه دادند.

© Sputnik / Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation