آزمایشات "سلاح روز قیامت" در روسیه

به گزارش اسپوتنیک، ناخدا یکم ایگور کوردین، فرمانده سابق زیردریایی بلگورود گفت: " تکمیل ساخت مجموعه ای از زیردریایی و ربات های زیردریایی اتمی (که در واقع اژدر اتمی هستند) تا پنج سال طول خواهد کشید. مشخصات زیردریایی در حالت های مختلف و سرعت کار موتور آن بررسی خواهد شد. شلیک اژدرها آخرین مرحله آزمایشات خواهد بود".

در ماه ژانویه منبعی در صنعت کشتی سازی روسیه اطلاع داد که نیروی دریایی روسیه تا سال 2027 سومین حامل اژدر هسته ای پوزئیدون را دریافت می کند.