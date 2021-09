به گزارش اسپوتنیک، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که امید جدی و "خوش بینی معقولانه" در خصوص احیای برجام وجود دارد؛ این همان چیزی است که ایالات متحده و ایران می‌خواهند.

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation