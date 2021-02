پاسخ پوتین به سوالات مربوط به واکسن کرونا

به گزارش اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه برای اولین بار به سوالات مربوط به تزریق واکسن کرونا پاسخ داد.

ولادیمیر پوتین اعلام کرد که اواخر تابستان و یا اوایل پاییز به احتمال زیاد با واکسن کرونا واکسینه خواهد شد. او پس از مشورت با پزشکان واکسینه خواهد شد، زیرا او قصد دارد واکسن کرونا را تزریق کند. وی بطور مفصل توضیح داد که او واکسیناسیون آنفوآنزا و پنوموکوک را در برنامه تزریقات واکسنی دارد و نمی توان بطور همزمان چند واکسن زد. رئیس جمهور روسیه متذکر شد که حتما واکسن روسی را خواهد زد، این واکسن بهترین واکسن کرونا در جهان است.

واکسیناسیون عمومی ضد کرونا در روسیه 18 ماه دسامبر سال 2020 میلادی آغاز شد. برای گروه ریسک واکسیناسیون 5 دسامبر آغاز شد.