ورود صلحبانان روسیه به استپاناکرت

به گزارش اسپوتنیک، ایگور کوناشنکوف نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که روز 12 نوامبر در ساعت 17.00 گردان تیپ 15 تفنگ موتوری وارد استپاناکرت مرکز قره باغ شد.

وی در ادامه گفت:« امروز 12 نوامبر (پنجشنبه) واحدهای حافظ صلح روسیه در قره باغ مأموریت خود در رابطه با کنترل بر اجرای توافق امضا شده در باره آتش بس و قطع عملیات جنگی در اراضی قره باغ را آغاز کردند. آتش بس در امتداد تمام خط مرزی رعایت می شود.