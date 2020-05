پیش بینی گرمای فاجعه بار بر کره زمین

به گزارش اسپوتنیک، طبق برآوردهای یک گروه بین المللی از دانشمندان ، حداکثر یک سوم از افرادی که روی کره زمین زندگی می کنند بر اثر گرمای آینده می توانند از گرما رنج ببرند. علت وضعیت فاجعه بار آتی تغییرات آب و هوایی به دلیل ادامه انتشار دی اکسید کربن خواهد بود. یافته های این محققان در ژورنال Proceedings of the National Academy of Science منتشر شده است.

میانگین دمای سالانه 11-15 درجه سانتیگراد ممکن است در برخی سالها افزایش پیدا می کند. بشریت برای هزاره ها در منطقه کوچکی از کره زمین زندگی می کرده است ، در حالی که توسعه فن آوری اجازه گسترش زیستگاه و فراتر از طاقچه دما را نداده است. طی 50 سال آینده ، موقعیت جغرافیایی این طاقچه بیش از شش هزار سال تغییر خواهد کرد.

محققان پیش بینی می کنند در صورت تحقق وخیم ترین سناریوی تغییر اوضاع ، تقریباً یک سوم از جمعیت جهان دمای سالانه بالاتر از 29 درجه سانتیگراد را تجربه می کنند ، که در حال حاضر مشخصه تنها 0.8 درصد از سطح سیاره است. بیشتر این منطقه توسط کویر صحرا اشغال شده است. این موضوع که بخش بزرگی از جمعیت در مناطق گرم فوق ، فقیر هستند ، که ظرفیت تطبیقی ​​آنها با درجه حرارت بالا و خرید سیستم های سرمایشی را ندارند، بسیار خطرناک است.