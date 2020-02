فرمانده سابق سپاه: ایران تمام اقدامات ارتش آمریكا در خلیج فارس را کنترل می كند

به گزارش اسپوتنیک، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری المیادین گفت: تمام پایگاه‌های آمریکا تحت نظر ماست. ناوهای هواپیمابر تحت سیطره ماست و می‌دانیم چند کشتی دارند. حتی هنگامی که نظامیان آمریکایی به هتل‌ها در کویت و بحرین می‌روند ما آنها را زیر نظر داریم.

وی اظهار داشت: به هیچ وجه شک نکنید که اگر به ایران حمله می‌کردند تل آویو را با خاک یکسان می‌کردیم چرا که اسرائیل در شهادت سپهبد قاسم سلیمانی نقش داشت و آنها سفر وی از دمشق به بغداد را اطلاع دادند.

رضایی ادامه داد: از زمان جنگ جهانی دوم هیچ کشوری غیر از ایران به یک پایگاه آمریکایی حمله نکرده و این یک حقیقت است. ایران مهم‌ترین پایگاه آمریکا در منطقه را مورد حمله موشکی قرار داد. آیا این آمریکایی‌ها نبودند که گفتند هیچ فردی آسیب ندیده است و سپس اعتراف کردند که 60 نفر زخمی شده اند و چه تضمینی است که به برجاماندن کشته هم اعتراف نکنند؟