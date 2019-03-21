55 کشته در پی واژگونی یک کشتی در عراق + ویدئو

الموصل تتعرض لنكبة جديدة بعد غرق عبارة سياحية على متنها اكثر من ١٠٠ طفل وامرأة.. أرادوا ان يستمتعوا في هذا اليوم الجميل.— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) 21 марта 2019 г.
لكن جِشع صاحب العبارة وعدم وجود شروط السلامة والأمان بسبب عدم وجود رقابة حكومية واعية..
حولت يوم ٢١ آذار لكارثة ونكبة على اهل الموصل
لابد من حساب الفاسدين pic.twitter.com/pBLnCKdGGI
A ferry in #Mosul sunk there are kids died and missed. pic.twitter.com/34TzcnHHqU— Sangar Khaleel (@SangarAyoub) 21 марта 2019 г.
به نقل از شبکه تلویزیونی عراق 60 نفر در پی واژگونی کشتی در این کشور کشته شدند.
تمام کامنت ها
نشان دادن کامنت های جدید (0)