55 کشته در پی واژگونی یک کشتی در عراق + ویدئو

به گزارش اسپوتنیک، یک کشتی، حامل ده ها مسافر از جمله کودکان در عراق واژگون شده است.

به نقل از یک منبع اگاه، "کشتی توریستی الجزیره در منطقه ای نزدیک موصل واژگون شد و ده ها تن از شهروندان عراقی که بیشتر آنها پدر و مادر و کودکان بودند، کشته شدند".

شبکه تلویزیونی السومریه اعلام نمود که در این حادثه 30 نفر نجات پیدا کرده اند و 55 نفر کشته شده اند. علت این حادثه وزن بیش از حد کشتی می باشد. گفتنی است، تا کنون از سرنوشت 28 نفر خبری نیست. وزارت بهداشت عراق تا بدین لحظه تعداد کشته شدگان را به طور رسمی 55 نفر اعلام کرده است.

این کشتی در ابهای رود دجله در حال حرکت بوده است.

الموصل تتعرض لنكبة جديدة بعد غرق عبارة سياحية على متنها اكثر من ١٠٠ طفل وامرأة.. أرادوا ان يستمتعوا في هذا اليوم الجميل.

لكن جِشع صاحب العبارة وعدم وجود شروط السلامة والأمان بسبب عدم وجود رقابة حكومية واعية..

حولت يوم ٢١ آذار لكارثة ونكبة على اهل الموصل

لابد من حساب الفاسدين pic.twitter.com/pBLnCKdGGI — النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) 21 марта 2019 г.