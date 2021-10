سپر فضایی جدید روسیه

اسپوتنیک به نقل از پورتال ارتش مردمی آزادیبخش چین www.81.cn می نویسد: سامانه موشکی ضدهوایی جدید تنها یک مدل بهبود یافته قبلی نیست ، بلکه وظایف کاملاً متفاوتی دارد.

در 20 ژوئیه ، وزارت دفاع روسیه با پخش یک ویدئو نشان داد که چگونه از سیستم موشکی پدافند هوایی اس-500 Prometheus نوع جدید ضد موشکی برای نابودی اهداف هوایی استفاده می کند. اولین استفاده از این سیستم پدافند هوایی توجه گسترده ای را به خود جلب کرد. اما چرا توسعه اس-500 بیش از ده سال به طول انجامید؟

توسعه این سیستم موشکی ضد هوایی در آغاز قرن بیست و یکم شروع شد. از آن زمان تا کنون ، اخبار در مورد آن اغلب ظاهر می شد. کارشناسان معتقد بودند که این سامانه را می توان بر اساس ویژگی های سیستم های پدافند هوایی که در حال حاضر در خدمت ارتش روسیه است قضاوت کرد. اما چیزی وجود دارد که آنها از آن مطلع نبودند: اس-500 فقط ارتقاء سیستم دفاع هوایی قبلی نیست. روسیه آن را به عنوان "سیستم دفاع هوایی استراتژیک" می داند.

مفسر یونس دار ، با بیان مزایای اس-500 ، خاطرنشان کرد که این سیستم برای مقابله با پیشرفته ترین هواپیماهای ناتو از جمله F-35 Lighting II و F-22 Raptor طراحی شده است. کارشناسان نظامی روسیه می گویند که قابلیت های رزمی اس-500 این سیستم را قادر می سازد تا با انواع خاصی از سلاح های آینده مقابله کند.

آیا این پاسخ شایسته روسیه به موشک بالستیک قاره ‌پیما - ICBM ، موشک های هایپرسونیک یا حتی ماهواره های مدارپائین - LEO نیست؟ تغییرات در وضعیت بین المللی و بهبود سیستم های دفاع هوایی و موشکی ایالات متحده ، توسعه اس-500 را ضروری کرد.

در اروپا ، ناتو به رهبری ایالات متحده دائماً روسیه را تحت فشار قرار می دهد. ایالات متحده حتی یک سیستم دفاع موشکی Aegis را در لهستان مستقر کرد که می تواند هم بطور دفاعی و هم تهاجمی عمل کند. با ایجاد نیروی فضایی ایالات متحده ، تهدید فضایی از آن کشور نیز روزانه افزایش می یابد.

سیستم غول پیکر پدافند موشکی آمریکا شامل نه تنها یک سیستم رهگیری فضایی است. اینها ضد موشک های مستقر در سیلو GBI و سیستم های رهگیری دریایی و دفاع هوایی پاتریوت و سیستم ضد موشکی THAAD و سلاح های دیگر هستند. برای دستیابی به تعادل استراتژیک جدید ، توسعه دهندگان اس -500 مجبور شدند به اوج فناوری دفاع موشکی ضدهوایی برسند.

سامانه "شاخک بلند"

در ویدئویی که توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است، یدک کش حامل سیستم دفاع هوایی اس-500 Prometheus با شاسی 10 چرخی بر5 محور دیده می شود. قدرت مانور ارائه شده توسط این شاسی به آن اجازه می دهد تا ماموریت های رزمی را در یک منطقه تحت پوشش پدافند هوایی در مقیاس گسترده انجام دهد.

از نظر عملکرد ، هر جزء از سیستم دفاع هوایی اس-500 Prometheus را می توان به سه واحد تقسیم کرد: آگاهی از موقعیت ، درگیری و کنترل آتش و کنترل حرکت.

مدول آگاهی از موقعیت شامل چهار نوع رادار است: یک رادار بزرگ کشف هدف در فاصله دور و هشدار اولیه ، رادار متوسط ​​و کوتاه برد ، سامانه رادار هدفگیری موشک (رادار ضد موشک RLPK) و یک رادار چند منظوره کنترل آتش. با کمک این رادارها ، برد تشخیص سیستم دفاع هوایی اس-500 با درجه بالایی از اتوماسیون و واکنش سریع می تواند به 800 کیلومتر برسد.

اس-500 مجهز به نوع جدیدی از موشک های رهگیر است. این موشکهای رهگیر 40N6M( یعنی همان 40N6 بهبود یافته از اس400-) هستند. از آنها در درجه اول برای تخریب بمب افکن های استراتژیک ، هواپیماهای شناسایی استراتژیک و سایر اهداف جنگی در مقیاس بزرگ استفاده می شود.

برای اهداف هوایی ، اس-500 همچنین دارای دو ضد موشک جدید است N-N677 و N1-N677. موشک رهگیر N-N677 با موتور موشکی دو مرحله ای طراحی شده ، سریع شتاب می گیرد ، برد بلند دارد و وظایف رهگیری موشک را به خوبی انجام می دهد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط وزارت دفاع روسیه و کنسرن پدافند هوایی آلماز-آنتی ، موشک رهگیر N1-N677 توانایی رهگیری موشک های دور برد و فوق العاده بالا را دارد و می تواند ماهواره های جاسوسی در مدار پائین را سرنگون کند. مدول فرماندهی نقش "مغز" سامانه اس-500 را ایفا می کند.

می تواند به طور مستقل و به عنوان بخشی از "کل" عمل کند

توسعه سامانه های موشکی پدافند هوایی روسیه برتری های خاصی نسبت به تحولات آمریکا دارد. یک سیستم روسی می تواند حداکثر برد ممکن سامانه پدافند هوایی را پوشش دهد. این امر با شیوه استفاده از چند سیستم جداگانه در ارتش آمریکا متفاوت است.

بر این اساس ، اس-500 می تواند با چند نوع موشک سازگار باشد و همزمان مناطق مختلف پدافند هوایی را پوشش دهد. علاوه بر این ، سیستم پدافند هوایی اس-500 می تواند اهداف را در ارتفاعات بسیار بالا یا حتی در فضا نزدیک رهگیری و حمله کند. روسیه آن را "تنها سیستم پدافند هوایی چند کاناله در جهان مدرن با کارآیی رزمی بالا و چند منظوره" می داند. سرعت موشک های رهگیر آن بیش از 20 ماخ گزارش شده است و با بهبود سیستم هدایت ، بازده رهگیری دو برابر می شود.

علاوه بر این ویژگی ها ، سیستم پدافند هوایی اس-500 را می توان با سایر سیستم های موشکی ادغام کرد. در ماه ژوئن سال جاری ، اخباری در روسیه ظاهر شد که ادغام اس-500 با اس-300واس-400 امکان پذیر است ، به منظور ایجاد یک شبکه واحد که به عنوان یک سیستم واحد عمل می کند. تحت "هدایت" اس-500، اس-400 ، به دلیل توزیع علمی اهداف ، می تواند حداکثر اثربخشی ضد حمله را تامین کند.

این ترکیبی از قابلیت مانور سیستم دفاع هوایی اس-500 و سلاح های پیشرفته آن باعث می شود که بتوان به سرعت یک سپر فضایی موثر در هر کجا که نیاز است ایجاد کرد. بنابراین ، روسیه می تواند مانع مطمئن ضدهوایی و ضد موشکی بسازد.