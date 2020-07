سامانه موشکی روسی اس 500 از نمونه های مشابه غربی 15 سال جلوتر است. چرا؟

به گزارش اسپوتنیک، نشریه آلمانی "فوکوس" ضمن بیان این مطلب خاطرنشان می کند که حتی جدیدترین جنگنده های رادارگریز نسل پنجم که از فناوری استلس استفاده می کنند می توانند طعمه ای آسان برای اس -500 باشند.

در ابتدا برنامه ریزی شده بود که اس 500 در سال 2025 به ارتش تحویل داده شود ، اما این احتمال وجود دارد که ارتش روسیه در اواخر امسال این سامانه ها را دریافت کند.