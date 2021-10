گروه ۳+۳ به دنبال حل مسائل قفقاز

اسپوتنیک - سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از مذاکرات با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران، گفت که وی با همتای ایرانی خود در مورد ایجاد قالب مذاکره "۳ + ۳" با آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و ترکیه در زمینه مذاکره کرده است. موضوع رفع انسداد ارتباطات اقتصادی و حمل و نقل در منطقه است.

وی در ادامه افزود: علاوه بر این، همان بیانیه مشترک شامل اصولی بود که گام های مشترک برای پیشبرد حل و فصل مسئله قفقاز را تعیین می کند، از جمله کار برای رفع انسداد همه ارتباطات حمل و نقلی، رفع انسداد همه روابط اقتصادی در این منطقه، که نه تنها برای ارمنستان و آذربایجان، بلکه برای گرجستان نیز مفید خواهد بود.

رئیس وزارت خارجه روسیه گفت: ایران، روسیه و ترکیه نیز به عنوان نزدیکترین همسایگان این سه جمهوری از این مزایا برخوردار خواهند شد. ما امروز درباره ابتکاری برای ایجاد قالب ۳ + ۳ - سه کشور قفقاز و سه همسایه بزرگ آنها - روسیه، ایران و ترکیه بحث کردیم.

بهرام امیراحمدیان متخصص جغرافیای سیاسی، آسیای مرکزی و قفقاز، مدرس دانشگاه تهران، گروه مطالعات جهانی، رئیس سابق انجمن دوستی ایران و روسیه به سوالات خبرنگار اسپوتنیک پاسخ داد.

پتانسیل این گروه چقدر است؟ چقدر می تواند عملی باشد؟ آیا به حل سریعتر مشکلات منطقه ای کمک می کند؟

زمانیکه وزیر خارجه ایران در مسکو حضور دارد، بدان معناست که ایران علاقمند است مسائل منطقه را با گفتگو با کشورهای منطقه حل و فصل کند، سیاست خارجی دولت جدید جمهوری اسلامی حاکی از گسترش روابط با کشورهای همسایه و منطقه ای خود است، به همین منظور ایران برای رفع تنش ها و ابهامات به وجود آمده که به سبب نبود گفتگوهای مستقیم بوجود آمده است اعلام آمادگی کرده است.