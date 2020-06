خاطرات اتاق چطور از یاد بولتون بره

اسپوتنیک - طبق عرف فعالیت انتشاراتی در آمریکا، ایشان قبل از انتشار کتاب برای بازارگرمی برخی مطالب آن را پیشاپیش به اشکال مختلف منتشر کرده و ظاهرا هم اگر این کتاب با مشکل اعتراض کاخ سفید بتواند کنار آید طی هفته آینده به بازار عرضه شود و چاپ اول آن هم در همان ابتدا پیش فروش شود.

البته وی در موارد زیادی ظاهرا تلاش داشته تا حتی پس از اینکه از کاخ سفید اخراج شده باز هم زهر خود را بر علیه ایران و روسیه و چین بریزد.

اگر کسی آقای بولتون را نمی شناخت می شد گفت که خواندن کتاب او بسیار شیرین خواهد بود چون به هر حال آدم از مسایل پشت پرده سیاسی در آمریکا بیشتر مطلع خواهد شد و حتی می توان از این کتاب به عنوان مرجعی برای مقالات علمی و تحقیقاتی و یا حتی ژورنالیستی استفاده کرد، اما با توجه به شخصیتی که آقای بولتون طی چند دهه از خود نشان داده امکان اطمینان به او زیر صفر است و نمی توان روی آنچه وی در کتاب اش نوشته خیلی حساب باز کرد.

بحث دفاع از آقای ترامپ نیست، چون ترامپ خود آن روی سکه شخصیت بولتون را دارد.

متاسفانه هر دو شخصیت به دروغگویی شهره هستند و به این دلیل نمی توان فهمید در نهایت کدام یک از آنها حرف درست را می زنند.

از آن بدتر اینکه بقیه مقامات فعلی آمریکا هم شخصیت های مشابهی دارند و آدم نمی تواند بفهمد حرف راست از دهن کی بیرون می آید.