عهد اخوت ایران و روسیه در آسمان و زمین نوشته شده

امروزه هم هر سه کشور مسایل مشترکی دارند که نیاز هست در سطح رهبران در مورد آن با هم صحبت کنند و هم هر سه کشور مسایلی دارند که در سطح مشترک دو طرفه نیاز دارند در مورد آن با هم گفتگو داشته باشند و قطعا گفتگو ها هم به صورت سه جانبه و هم دو جانبه بحث و بررسی خواهد شد.

به عنوان مثال علیرغم اختلافاتی که ایران و ترکیه در سوریه با یکدیگر دارند اما مشاهده می کنیم دو کشور روابطی بسیار صمیمی در بسیاری از عرصه ها با یکدیگر دارند و سطح روابط دو کشور در حدی بالا است که ایرانی ها هیچ وقت برای سفر به ترکیه نیاز به ویزا نداشتند و ترک ها هم هیچ وقت برای سفر به ایران نیاز به ویزا نداشتند.



