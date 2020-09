کوری چشم در اثر حمام کردن با لنز +عکس

View this post on Instagram

به نظرتون میشه با لنز حمام کرد؟ اگر جوابتون بله است پس حتما این اسلاید و ورق بزنید . واقعیت اینه که به هیچ عنوان نباید با لنز حمام برید و یا حتی صورتتون و بشورید😐 . هرچقدر که بگید چشمام و اصلا باز نمیکنم یا فقط ۱ دقیقه دوش میگیرم یا مثلا دختر خاله ام همیشه با لنز میره حموم هیچیشم نمیشه ولی باز ما میگیم که این کار نه تنها ممنوعه بلکه خطرناک هم هست . اتفاقی که میفته اینه که: . در حمام با لنز به خاطر آب و مواد شوینده، رطوبت داخل چشم کم شده و در نتیجه لنز محکم به قرنیه می چسبه . خود آب لوله کشی دارای میکروارگانیسم هایی هست که به شدت به چشمتون آسیب میزنه وعفونت قرنیه رو ایجاد می کنه . مواد شویند ایی که در حمام استفاده میشه باعث آسیب جدی به لنزتون میشه و در نهایت ایجاد عفونت های بدی می کنه . . #عفونت_چشم #بیماری_چشم #کوری #حمام_با_لنز #با_لوناتو_یاد_بگیریم #لوناتو #چشم #سلامتی #سلامت_چشم #به_سلامتیمون_اهمیت_بدیم