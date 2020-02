اثرات وحشتناک زورگویی و قلدری بر روی روح حساس کودکان +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

در این ویدیو یک مادر در مورد اثرات وحشتناک #قلدری در مدرسه می‌گوید اینکه چطور تمسخر و #آزار روانی هم مدرسه ای های فرزندش باعث شده او دایما نگران فرزندش باشد اینکه چطور قلدری در مدرسه باعث شده فرزندش هر روز به #خودکشی فکر کند در جوامع غربی به بحث قلدری در مدرسه اهمیت زیادی داده میشود و ده ها مقاله و برنامه ساخته میشود اما در کشور ما بسیار در این مورد کم شنیدم از طرفی بارها اثرات این قلدری را بر مراجعین دیدم و این پدیده بسیار شایع در مدارس ایران است والدین عزیز خواهشمندم به این موضوع توجه ویژه کنید به فرزندان خود آموزش دهید به آنها در مورد اهمیت شناخت احساسات دیگران و مهربانی کردن آموزش دهید مهمترین مهارت در این موضوع، آموزش مهارت #همدلی است همدلی کمک می‌کند تا ما نسبت به رنج دیگران بی تفاوت نباشیم و باعث میشود خود را جای دیگران بگذاریم در آن طرف ماجرا هم باید مهارت #قاطعیت ورزی و ابراز وجود آموزش دهیم این مهارت کمک میکند تا فرزندمان بتواند بصورت جرات مندانه از خود دفاع کند آموزش این مهارت ها از حوصله چند پست خارج است و احتمالا در آینده در این موضوعات لایو خواهم گذاشت خوشحال میشم تجارب خود را در این مورد کامنت کنید و تکرار میکنم لطفاً لطفا به فرزندان خود در مورد اهمیت بی تفاوت نبودن به این موارد آموزش دهید باور کنید کلمات قدرت زیادی دارند از خودمان شروع کنیم محمد ترکمان روانشناس