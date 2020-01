رکوردشکنی بانوی دونده ایرانی +ویدئو، عکس

View this post on Instagram

بهترین حس دنیاست؛ زودتر از بقیه خط پایان رو رد کردن🙅 حس سریع ترین بودن و پیروزی تو یه رقابت نزدیک💪 2 مقام اولی🏅 و یه شروع رضایت بخش حاصل اولین تجربه همکاری با باشگاه سپاهان بود💛 . و نتیجه تلاش های بهترین مربی خوبم هم جواب داد @masoudrahmani . مثل همیشه انرژی هاتونو حس میکنم از هرجای دنیا که هستین❤ عکس از :@sadeghi7977 😍 @iwsports #farzanehfasihi #فرزانه_فصیحی