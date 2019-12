جوان هنرمند حاشیه ساز از زندان می گوید +عکس

View this post on Instagram

درد دل #محسن_افشانی بعد از 6 ماه زندان: انگار مرده ام! امروز پنجم دى هست و دقیقاً شش ماه از زندان رفتنم گذشت! الان توى مرخصى هستم و دوباره باید برگردم “زندان تهران بزرگ” و خودم رو معرفى کنم. توى این شش ماه به اندازه ده سال تجربه کردم و تنها بدى زندان اینه که دستت از دنیا کوتاهه مثل اینکه مرده باشى و نتونى از نزدیک کنار عزیزات باشى و بهشون رسیدگى کنى… مرخصی محسن افشانی پس از شش ماه زندان بودن! توى این سینه پر از رازهاست که شاید روزى سر باز کنه!!! شش ماه دیگه باید تحمل کنم.خیلى سخته دورى از خونه و خونواده سخته😔 آزادى همه زندانیا ان شاءلله. لعنت بر کثیف ترین اختراع بشریت (زندان) توضيح: محسن افشاني اين پست را دو روز پيش قبل از بازگشت به زندان در كانال تلگرام خود منتشر كرد