واکنش کاربران نسبت به وضعیت قرمز بانک خون ایران +عکس

.... . ذخایر بانک خون تهران و کم شده است. ️طبق استانداردها میزان ذخایر خون باید بین ۵ تا ۷ روز باشد تا این حجم خون علاوه بر تأمین خون بیماران خاص جوابگوی بیماران بستری در مراکز درمانی نیز باشد. ️تا ظهر روز گذشته آخرین آمار سازمان انتقال خون حکایت از این داشت که تهران تا ۴ روز بیشتر نمی‌تواند خون بیماران بستری در مراکز درمان را تأمین کند. سخنگوی سازمان انتقال خون: این موضوع ربطی به حوادث اخیر ندارد. به‌دلیل فصل سرما سه روز پیش اهدای خون در تهران به ۸۰۰ واحد رسید که بسیار اندک بود.