تجارت ایران و امارات در چه سطحی است؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران اظهار داشت که در پنج ماه نخست سال جاری حدود 9و نیم میلیون تن کالا به ارزش هفت میلیارد و 303 میلیون دلار بین ایران و امارات تبادل شد که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزنی 24 درصد و از لحاظ ارزش 54درصد رشد داشته است.

وی در ادامه افزود: « جمهوری اسلامی ایران همواره اولویت سیاسی، امنیتی و اقتصادی اش توجه و همکاری با کشورهای همسایه بوده است. ازاین رو شاهد رونق تجارت باهمسایگان در سالهای اخیر بودیم، به گونه ای که چهار کشور عراق، امارات، ترکیه و افغانستان همواره جز پنج کشور مقاصد صادراتی کشورمان در سال های اخیر بودند و در رویه واردات نیز امارات و ترکیه دراین جایگاه قرار دارند.