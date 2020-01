تتلو تحت بازداشت در سلول لاکچری پلیس ترکیه + ویدئو

View this post on Instagram

@janjaligap_mowj #تتلو در مصاحبه با یک #شبکه_ماهواره_ای از دلیل #بازداشت در #ترکیه و #احتمال_برگداندنش_به_ایران گفت.