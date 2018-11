اشتباه دوباره در چاپ بنر در شیراز + عکس

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، همزمان با راهپیمایی 13 آبان مردم شیراز، عکس بنری در فضای مجازی منتشر شد که حاوی جمله انگلیسی DAWN WITH U.S.A به جای DOWN WITH U.S.A بود با واکنش کاربران فضای مجازی رمبرو شد.در این بنر که گفته شده در برخی نقاط شهر شیراز نصب شده، به جای واژه DOWN به معنی مرگ از کلمه DAWN به معنی طلوع استفاده شده بود که این موضوع، حاشیه ساز شد.پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز شامگاه یکشنبه با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که بنر 13 آبان توسط سایر سازمان ها تبلیغاتی تهیه و منتشر شده است و شهرداری در این فرایند، دخالتی نداشته است.در این اطلاعیه آمده است: شهرداری این شهر در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز اقدام به انجام تبلیغات محیطی با مضامین مرتبط با یوم الله 13 آبان کرده است.این اطلاعیه می افزاید: مجموعه شهرداری شیراز اقدام به چاپ و نصب افزون بر 65 بنر در سطح بیلبوردها و عرشه های پل، داربست ها، استندها و اجرای برنامه های فرهنگی در مسیر راهپیمایی باشکوه روز دانش آموز و… کرده که بدون مشکل انجام شده است.

​برخی منابع گفته اند که این شورا، بنرهای مربوط به 13 آبان را تهیه و منتشر کرده است.

پیش از این، چهارم مهرماه امسال و همزمان با هفته دفاع مقدس در ایران، بنری موهوم با بهره گیری از عکس سربازان اسرائیلی به جای ایرانی در یکی از میادین شیراز نصب شد که با محکومیت عموم مردم از جمله شهردار و شورای اسلامی شهر شیراز همراه شد.

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب شیراز 25 مهرماه امسال اعلام کرد: کیفرخواست چهار تن از متهمان نصب بنر سربازان اسرائیلی در میدان نمازی شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر و پرونده آنها به دادگاه ارسال شد.