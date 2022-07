https://ir.sputniknews.com/20220731/ناشر-آمریکایی-اگر-شیوع-کرونا-بخشی-از-طرح-جنگ-زیستی-پنتاگون-باشد-چه-11863450.html

ناشر آمریکایی: اگر شیوع کرونا بخشی از طرح جنگ زیستی پنتاگون باشد چه؟

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) و خبرگزاری دولتی کره شمالی (DPRK)، اخیراً ایالات متحده را به "حامی تروریسم بیولوژیکی" متهم کرده و افزوده است که ادعاهایی مبنی بر... 31.07.2022, اسپوتنیک ایران

به گزارش اسپوتنیک، فرضیات پیونگ یانگ در رابطه با نقش بالقوه واشنگتن در همه گیری کووید-۱۹ ظاهراً از گزارش پرسروصدا توسط پروفسور جفری دی ساکس و نیل ال هریسون ناشی می شود که در ماه می ۲۰۲۲ توسط مجله آمریکایی علمی چند رشته ای معتبر، The Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.پروفسور جفری ساکس از دانشگاه کلمبیا دو سال را به عنوان رئیس کمیسیون "لنست" در مورد کووید گذرانده بود و اخیراً مقاله مهمی را در مجله معتبر PNAS منتشر کرد که در آن استدلال کرده که ویروس به احتمال زیاد مصنوعی است و همچنین خواستار تحقیق مستقل در مورد منشاء احتمالی آمریکایی آن شد.ران اونز کارآفرین آمریکایی در زمینه فناوری، فعال سیاسی، نویسنده و ناشر Unz Review می‌گوید، اما تقریباً تمام رسانه‌ های غربی این تغییر چشمگیر او را نادیده گرفتند.در ۲۷ مه، ساکس و هریسون مقاله‌ای را برای Project Syndicate منتشر کردند و استدلال کردند که مقامات ایالات متحده تحقیقات در مورد نقشی که موسسات تحقیقات علمی ایالات متحده ممکن است در ایجاد شرایط همه‌گیری کووید داشته باشند، سرکوب کرده‌اند. استادان تاکید کردند: با این حال، اگر ویروس کرونا واقعاً از یک آزمایشگاه آمده باشد و صدور مجوز فناوری در پیش از همه گیری تقصیر ایالات متحده تقریباً قطعی است.به گفته ساکس و هریسون، داستان کامل شیوع بیماری می تواند نقش آمریکا در تحقیق در مورد ویروس کرونا و به اشتراک گذاری بیوتکنولوژی خود را با دیگران در سراسر جهان شامل شود.این اساتید خاطرنشان کردند که "دانشمندان آمریکایی که با کروناویروس‌ های شبه سارس کار می‌کنند، به طور مرتب انواع خطرناک جدیدی را ایجاد کرده و آزمایش می‌کنند تا داروها و واکسن‌ هایی علیه آنها تولید کنند.محققان تاکید کردند که این آزمایش‌ها، که به عنوان تحقیقات "بهره از عملکرد" نیز شناخته می‌شوند، برای دهه‌ها انجام شده و این نگرانی‌ ها را برانگیخته است که روزی ممکن است منجر به شیوع تصادفی شود یا در دستان اشتباه قرار گیرند.آنز خاطرنشان می کند: در ماه ژوئن، [ساکس] در بیانیه های عمومی خود در یک اتاق فکر اسپانیایی فراتر رفت و ویروس کووید را به عنوان احتمالاً منشأ آمریکایی توصیف کرد. به نظر من، پروفسور ساکس صرفاً چیزی را بیان می کند که بسیاری از شخصیت های ارشد در غرب بی سر و صدا به آن اعتقاد دارند یا به آن مشکوک هستند، اما مایل به ذکر علنی نبوده اند.آزمایش‌ های آمریکا با ویروس‌ها و پاتوژن‌های خطرناک نگرانی‌ هایی را در روسیه و چین در چند سال گذشته برانگیخته است. در ۱۳ مه ۲۰۲۰، وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، توجه را به "شبکه متراکم" آزمایشگاه های زیستی ایالات متحده که "در امتداد محیط فدراسیون روسیه و نزدیک مرزهای چین" واقع شده است، جلب کرد.در اوایل سال جاری، پکن از واشنگتن خواست تا اطلاعات مربوط به فعالیت حداقل ۳۶۰ آزمایشگاه زیستی در جهان را که احتمالاً توسط ایالات متحده اداره می شود، افشا کند.از سال ۲۰۰۱، روسیه، چین و بسیاری از کشورهای دیگر از ایجاد یک مکانیسم راستی آزمایی در چارچوب کنوانسیون منع توسعه، تولید و انباشت سلاح های باکتریولوژیکی (بیولوژیکی) و سمی و تخریب آنها برای تضمین ایمنی زیستی در سراسر جهان دفاع کرده اند.لاوروف در سال ۲۰۲۰ فاش کرد، با این وجود، ایالات متحده "تنها کشوری" بود که تقریباً ۲۰ سال است که با این پیشنهاد مخالفت کرده است.

