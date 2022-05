https://ir.sputniknews.com/20220511/چند-مورد-از-خواص-مفید-فلفل-تند-عکس-10892062.html

چند مورد از خواص مفید فلفل تند +عکس

چند مورد از خواص مفید فلفل تند +عکس

فلفل های تند از مفیدترین مواد غذایی می باشند. 11.05.2022, اسپوتنیک ایران

2022-05-11T04:35+0430

2022-05-11T04:35+0430

2022-05-11T04:09+0430

خارج از خبرها

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.ir.sputniknews.com/img/130/02/1300295_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_722ccab86cc7ce95da943b082a8d1e24.jpg

به گزارش اسپوتنیک، فلفل تند یا فلفل چیلی میوه گیاهی از سرده فلفل دلمه‌ای است که به عنوان عضوی از خانواده بادنجانیان شناخته می شود. فلفل سبز، فلفل قرمز و فلفل هابانرو که در ایران به نام فلفل هندی شناخته می شود از انواع فلفل تند هستند. فلفل‌های تند به دلیل بهبود طعم و مزه وعده‌های غذایی، در بین طرفداران خوراکی‌های تند، محبوبیت زیادی دارند. وجود نوعی ماده شیمیایی موسوم به کپسایسین در این فلفل‌ها، فواید گاه شگفت‌انگیزی برای سلامت بدن به ارمغان می‌آورد که در این اینفوگرافیک زیر به چند مورد از آن‌ها اشاره شده است.فلفل تند علاوه بر کپسایسین غنی از ویتامین C، ویتامین E و ویتامین B6 می باشد که به کاهش چین و چروک پوست کم کرده و با افزایش تولید کلاژن باعث جوان سازی پوست صورت می شود. گفته می شود که کپسایسین موجود در فلفل تند برای درمان و کاهش درد بیماری پسوریازیس مفید می باشد. مقادیر بالای ویتامین های موجود در فلفل تند برای تقویت وافزایش رشد موی سر مفید هستند.فلفل تند به عنوان یک ماده ی غذایی ترموژنیک شناخته می شود و با ایجاد حرارت در بدن به افزایش متابولیسم و چرب سوزی کمک کرده و باعث لاغری و کاهش وزن می شود. همچنین کپسایسین موجود در فلفل تند با کاهش اشتها و کاهش کالری مصرفی باعث لاغری و کاهش وزن افراد می شود.فلفل تند قرمز حاوی مقادیر بالایی بتا کاروتن، ویتامین C و ویتامین A است که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شده و برای درمان سرماخوردگی و گلودرد مفید می باشد. علاوه بر این کپسایسین موجود در فلفل تند باعث تحریک ترشحات شده و موکوس را از بینی و یا ریه ها جمع آوری کرده و دفع می کند. فلفل تند حاوی مقادیر بالایی آنتی اکسیدان کپسایسین، ویتامین C و کاروتنوئید هاست که به بهبود تنظیم انسولین در بدن کمک کرده و برای پیشگیری از افزایش قند خون و درمان دیابت نوع 2 مفید می باشد. برخلاف تصور عموم فلفل تند با از بین بردن باکتری های ایجاد کننده زخم معده به درمان این بیماری کمک کرده و برای سلامت دستگاه گوارش مفید می باشد.نتایج تحقیقات در سال 2015 نشان داده که کپسایسین موجود در فلفل تند برای پیشگیری و درمان کبد چرب و فیبروز کبدی مفید می باشد. فلفل تند قرمز باعث کاهش کلسترول، تری گلیسیرید و چربی خون می شود و با کاهش ایجاد لخته ی خون در رگ ها از بیماری های قلب و عروقی، آترواسکلروزیس و سکته قلبی پیشگیری می کند. مقادیر بالای ویتامین های A و C موجود در فلفل تند باعث تقویت و انعطاف پذیری بیشتر عروق خونی شده و به درمان فشار خون بالا کمک می کند.مصرف فلفل تند در دوران بارداری باعث تقویت سیستم ایمنی بدن زنان باردار شده و از ابتلا به سرماخوردگی و سرفه پیشگیری می کند. فلفل تند هضم غذا را بهبود می بخشد و برای پیشگیری و درمان معده درد، یبوست و همروئید یا بواسیر در دوران بارداری مفید می باشد. مقادیر بالای فولات و ویتامین های گروه B موجود در فلفل تند برای جلوگیری از ناهنجاری های لوله عصبی در جنین مفید هستند.فلفل تند حاوی مقادیر بالایی پتاسیم است که از ابتلا به فشار خون بالا و پره اکلامپسی در زنان باردار پیشگیری می کند. فلفل چیلی یا فلفل تند حاوی ماده ای به نام کپسایسین است که خاصیت التهابی دارد و برای کاهش درد ناشی از آرتروز و روماتیسم و همچنین کاهش التهاب لگن موثر می باشد. همچنین استفاده ی موضعی از فلفل تند به دلیل وجود کپسایسین برای درمان درد پوکی استخوان مفید می باشد. کپسایسین موجو در فلفل تند دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی بوده و به برای پیشگیری و درمان انواع سرطان ها مفید می باشد.فلفل تند قاتل سلول های سرطان پروستات می باشد؛ یک مطالعه در سال 2006 نشان داده که کپسایسین سلول های سرطان پروستات را وادار به خودکشی می کند، همچنین فلفل تند با نابودی ژن های مسئول ایجاد تومور پروستات به درمان سرطان پروستات کمک می کند. کپسایسین موجود در فلفل تند با مهار نوروپپتید P که فرستنده اصلی درد به مغز است به درمان سردرد میگرنی و سردرد ناشی از سینوزیت کمک می کند.

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خبرها

fa_FA

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اسپوتنیک ایران feedback.me@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

خارج از خبرها