برآورد خسارت زیست محیطی ناشی از پاندمی کرونا

به گزارش اسپوتنیک، تا پایان آگوست ۲۰۲۱، بیش از هشت میلیون تن زباله پلاستیکی مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ تولید گردید؛ به گفته محققان چینی و ایالات متحده که مقاله آنها در مورد آسیب‌های زیست محیطی ناشی از همه گیری در مجله Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است، بیش از ۲۵ هزار تن از این میزان تاکنون وارد اقیانوس شده است.

دانشمندان دانشگاه‌های کالیفرنیا و نانجینگ برای محاسبات خود از مدلی استفاده کردند که توزیع زباله‌های پلاستیکی (ماسک، کیت‌های آزمایش، زباله‌های بیمارستانی) را که در نتیجه همه‌گیری در ۱۹۳ کشور دارای محیط آبی ایجاد شده است و چگونگی تجزیه تدریجی تحت تأثیر نور خورشید و پلانکتون، انتقال به سطح اقیانوس‌ها و سپس اعماق را بررسی می‌کند.

مشخص شده است که همه گیری کوید-۱۹ منجر به تشکیل ۸.۶ میلیون تن زباله پلاستیکی اضافی شده است. در عین حال ۸۷.۴ درصد از کل این زباله‌ها را بیمارستان‌ها ایجاد کرده‌اند. سهم ماسک‌های یکبار مصرف ۷.۶ درصد و آزمایش‌ها از این زباله‌ها ۰.۳ درصد است. بیشترین میزان، یعنی ۲۵.۹ هزار تن زباله را رودخانه‌ها به اقیانوس‌ها آورده‌اند که ۷۳ درصد از آن‌ها در آسیا جریان دارند. سه آلاینده اصلی شط العرب، سند و یانگ تسه هستند و آمور در جایگاه ششم قرار دارد. سهم رودخانه‌های اروپایی تنها ۱۱ درصد است.