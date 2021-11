ارتباط آلودگی هوا و افسردگی

به گزارش اسپوتنیک، محققان آمریکایی و چینی در مقاله‌ای درباره تاثیر خطرناک آلودگی جو که در "Proceedings of the National Academies of Sciences" منتشر شده است، اعلام داشتند که افرادی که در مناطق با هوای کثیف زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به افسردگی هستند.

افسردگی ممکن است در هر فردی بروز کند، اما برخی به دلیل عوامل ژنتیکی در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به این بیماری قرار دارند. در این آزمایش، محققان مؤسسه توسعه مغز لیبر، دانشگاه جان هاپکینز و دانشگاه پکن، ۳۵۲ داوطلب ساکن در پایتخت چین را مورد بررسی قرار دادند.

در این تحقیق بر اساس ژنوتیپ هر یک از شرکت کنندگان، دانشمندان امتیاز خطر ابتلا به افسردگی را با در نظر گرفتن تنها عامل ژنتیکی محاسبه کردند. سپس محققان اطلاعاتی را در مورد میزان آلودگی هوا در شش ماه گذشته محل زندگی افراد جمع آوری کردند.

در ادامه از شرکت‌کنندگان یک سری آزمایش‌های شناختی به عمل آمد که در آن محققان از تصویربرداری رزونانس مغناطیسی عملکردی برای ردیابی مناطقی از مغزشان استفاده کردند. به موازات انجام آزمایش‌ها، افراد در معرض استرس اجتماعی قرار گرفتند - در مورد نتایج آنها منفی صحبت گردید. محققان توانستند مشخص کنند که شبکه های عصبی هم به دلیل کار ژن های مرتبط با افسردگی و هم در ارتباط با هوای کثیف دچار اختلال شدند.