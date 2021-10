در آمریکا از مشکل بزرگ ناشی از پهپاد تحت کنترل جنگنده روسی سوخو 57 سخن گفتند

به گزارش اسپوتنیک، این نشریه خاطرنشان می‌کند که این پهپاد که یکی از مدرن‌ترین و بزرگ‌ترین پهپادهای جهان است، می‌تواند تا سرعت 1000 کیلومتر در ساعت پرواز کند. پهپاد "آخوتنیک" بر اساس طرح آیرودینامیکی "بال پرنده" ساخته شده، وزنی در حدود 20 تن دارد که آن را حتی از برخی از هواپیما های جنگنده سنگین تر می کند.

