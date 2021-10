به گزارش اسپوتنیک، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت موقت افغانستان اعلام داشت که جنبش طالبان (گروه تروریستی ممنوعه در فدراسیون روسیه) هنوز برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در تهران، پایتخت ایران تصمیمی نگرفته است.

