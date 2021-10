دانشمندان: مزایای تزریق ناقل آدنوویروسی انسان، موضع واکسن روسی اسپوتنیک وی را تقویت می کند

گروهی از دانشمندان از ایالات متحده چندین واکسن کووید-۱۹ را برای مقایسه در مقابل یکدیگر قرار دادند و مشاهده کردند، که تزریق ناقل آدنوویروس انسانی از نظر کارآیی نسبت به تزریق mRNA برتر دارد. این یافته ها توسط دانشمندان آرژانتینی که داده های طولانی مدت را مورد بررسی قرار داده، پشتیبانی می شود.

به گزارش اسپوتنیک، واکسن های دارای mRNA واکنش آنتی بادی بالایی را در برابر کووید-۱۹ ارائه می دهند، اما بیشترین اثربخشی خود را در عرض ۶ ماه از دست می دهند، در حالیکه تزریق ناقل آدنوویروس انسانی سطح حفاظتی پایداری را برای ۸ ماه پس از واکسیناسیون نیز فراهم می کند - این مهمترین نتیجه یک پژوهش مقایسه ای است.

تحقیق، که ۱۵ اکتبر در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد.

این تحقیق سینتیک پاسخ ایمنی به کروناویروس جدید را که توسط پی فایزر، مُدرنا و جانسون اند جانسون متعلق به جانسن جابز ایجاد شده است، با دو واکسن اول نشان دهنده فناوری mRNA و سومین واکسن بر اساس فناوری ناقل آدنوویروس انسانی مورد بررسی قرار داد. (جدول را می توانید در اینجا پیدا کنید)

واکسن ناقل آدنوویروس انسانی جانسون و جانسون پیشتاز تحقیقات بود و از دو رقبای mRNA دو دوزی خود پیشی گرفت و تیتر آنتی بادی خنثی کننده ویروس زنده پس از ۸ ماه از ۱۴۶ به ۶۲۹ افزایش یافت.

تعداد آنتی بادی های محافظ خنثی کننده واکسن پی فایزر که در رتبه دوم قرار داشت، پس از ۸ ماه ۳۴ بار کاهش یافت. (https://www.fda.gov/media/152161/download) نتیجه مطابق با داده های سند توجیهی ۱۷ سپتامبر که توسط پی فایزر به سازمان غذا و داروی آمریکا ارائه شده است تا از انجام عمل تزریق واکسن به افرادی که این مارک واکسن را هر ۶ ماه یکبار انتخاب کرده اند محافظت کند.و

اکسن مُدرنا با فناوری mRNA در رتبه سوم این پژوهش قرار گرفت و میزان آنتی بادی نسبت به شروع یک دوره ۸ ماهه ۴۴ برابر کاهش یافت.

اما سطح آنتی بادی محافظ تنها عاملی نیست که توسط ایمونولوژیست ها مورد توجه قرار می گیرد.این مطالعه آمریکایی همچنین پاسخ سلول های CD8 T را برای دو واکسن mRNA و یک واکسن Ad26 محاسبه کرد.

سلول های T بخش مهمی از سیستم ایمنی بدن هستند که روی ذرات خارجی خاص تمرکز می کنند. در حال حاضر چگونگی ایمنی سلول های T شکل در صورت ابتلا به کووید-۱۹ توسط دانشمندان در سرتاسر جهان در حال تحقیق جدی است و این در خط مقدم تلاش جهانی برای خنثی سازی ویروس جدید کرونا قرار دارد.

در اینجا بود که واکسن ناقل آدنوویروس در یک دوره ۸ ماهه برنده شد، در حالیکه واکسن فایزر در نهایت تعداد سلول های T CD8 را ۰.۰۱۶٪، مُدرنا ۰.۰۱۷٪ و جانسن را ۰.۱۲٪ نشان داد.

مطالعه آمریکایی ها نشان داد که سطح اولیه پاسخ ایمنی برای واکسن های mRNA از نوع فایزر بسیار قوی بوده اما پس از ۸ ماه به تعداد قابل مقایسه با ضربه بردار آدنوویروسی رسیده است. تفاوت واقعی را می توان در صورت پاسخ به سلول T مشاهده کرد - اینجاست که واکسن ناقل آدنوویروس انسانی برنده واقعی شد.

نتایج تحقیقات آمریکایی ها در مطالعه اخیر دیگری از آرژانتین، (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.22.21262186v1) منعکس شده است.

دانشمندان آرژانتینی به این نتیجه رسیده اند که اسپوتنیک وی، درست مانند واکسن جانسون بر اساس ناقل آدنوویروس انسانی، آنتی بادی ها را پرورش داده و محافظت در برابر ویروس کرونا را در مدت ۶ ماه افزایش می دهد. تحقیقات آرژانتینی ها رشد قابل توجهی در شاخص قدرت خنثی سازی (NPI) نشان داد که در ۱۲۰ روز (NPI = ۰.۳۳) در مقایسه با مقادیر مشاهده شده در ۴۲ روز پس از واکسیناسیون (NPI = ۰.۱۵) افزایش می یابد.

A study of @SputnikV jab in Argentina shows that antibodies that it creates against COVID-19 "mature" over time, providing significant levels of protection within 4-6 months after vaccination. pic.twitter.com/WwSDlZ43UX

— Denis Bolotsky (@BolotskySputnik) October 18, 2021

​واکسن های فایزر و مُدرنا مبتنی بر فناوری mRNA تجربی است که قبل از همه گیری کووید-۱۹ به طور گسترده استفاده نشده بود. آنها از یک کپی از یک مولکولی به نام "RNA پیام رسان" برای تولید پاسخ ایمنی استفاده می کنند. جانسون و اسپوتنیک، به نوبه خود به فناوری حامل ناقل آدنوویروس انسانی معروف تکیه می کنند، هنگامی که کدگذاری ژنتیکی برای یک آنتی ژن مورد نظر از طریق ناقل ویروس غیر قابل تکرار انجام می شود. هر دو واکسن اسپوتنیک وی و جانسون از ناقل آدنوویروسی انسانی Ad26 استفاده می کنند، اما واکسن اسپوتنیک وی همچنین دارای حمایتی در قالب یک روش تقویت اولیه نامتجانس است.

(https://sputniknews.com/20210812/as-pfizers-jab-efficacy-ainast-delta-variant-drops-below-50-russias-sputnik-v-offers-a-solution-1083591214.html): اگر فرد قبلاً در معرض Ad26 قرار گرفته باشد و این جزء در نتیجه آن به طور موثر کار نکند، دوز دوم اسپوتنیک وی برای دور زدن این عیب با استفاده از یک پل فرم متفاوت آدنوویروسی - Ad5 طراحی شده است. اسپوتنیک وی از پلتفرم آدنوویروسی انسانی استفاده می کنند، در حالی که واکسن آسترازنکا بر اساس آدنوویروس شامپانزه است.

اسپوتنیک وی اولین واکسن ثبت شده کووید-۱۹ با بیش از ۹۱.۶ درصد اثربخشی است، این واکسن تا به حال در ۷۰ کشور تایید شده است.