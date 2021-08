به گزارش اسپوتنیک به نقل از النشره، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور اظهار داشت: ما با هماهنگی هم پیمانان برای عملیات خروج از افغانستان تلاش می‌کنیم. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم تا کارمندان سابق افغانی بتوانند کابل را ترک کنند.

