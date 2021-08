تعلیق کمک مالی بانک جهانی به افغانستان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری مهر، بانک جهانی اعلام کرد که پرداخت کمک‌های مالی به افغانستان را در پی تسلط طالبان بر این کشور، متوقف کرده است.

سخنگوی بانک جهانی گفت که این نهاد مستقر در واشنگتن به دقت اوضاع افغانستان را زیر نظر دارد.