تاکید کارشناسان به ضرورت تصویب کنوانسیون دریای خزر توسط ایران

به گزارش اسپوتنیک، استانیسلاو پریچین، محقق ارشد در مرکز مطالعات پس از شوروی گفت: به نظر من مهمترین وظیفه، تصویب کنوانسیون است، زیرا سه سال می گذرد و یکی از پنج شرکت کننده تا کنون این کنوانسیون را تصویب نکرده است و متأسفانه تا کنون هیچ سیگنال مشخصی از تهران دریافت نشده است.

