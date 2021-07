خوارکی های انرژی زا برای تابستان

به گزارش اسپوتنیک به نقل از انتخاب، لیست خوراکی های انرژی زای تابستانی در زیر آمده است:

جو دو سر

جو دوسر به عنوان یک کربوهیدرات با ضریب GI پایین شناخته می‌شود که قند‌ها را در یک دوره کندتر از کربوهیدرات‌های تصفیه شده مانند نان سفید و بسیاری از غلات صبحانه وارد سیستم بدن می کند. در نتیجه سطح انرژی بهتر از طریق صبحانه است.

میوه‌ها و سبزیجات

پر کردن یک سوم بشقاب با میوه و سبزیجات یک قانون خوب است. دکتر هلن باند، متخصص تغذیه ثبت شده، می‌گوید: "برای تقویت نشاط، قدرت میوه‌ها و سبزیجات را دست کم نگیرید. آن‌ها سطح انرژی بالاتر را از طریق تأمین میزانی از ویتامین‌ها و مواد معدنی که سلامتی را تقویت می‌کنند، تسهیل می‌کنند.

خوراکی های غنی از ویتامین C

ویتامین C از چند جهت ضد کسالت و خستگی است. این ماده به بهبود جذب آهن محافظت کننده از کم خونی از رژیم غذایی شما کمک می‌کند، در متابولیسم طبیعی آزاد کننده انرژی نقش دارد و به سلامت سیستم ایمنی بدن کمک می‌کند. سطح ویتامین C خود را با فلفل دلمه‌ای خوشمزه افزایش دهید، فقط نیمی از فلفل قرمز یا سبز تمام نیاز روزانه شما به ۸۰ میلی گرم را تأمین می‌کند.

کافئین

یک مطالعه در مقیاس کوچک نشان می‌دهد که یک چرت پس خوردن کافئین می‌تواند در هوشیاری شما تفاوت زیادی ایجاد کند و به شما کمک کند تا اواخر شب جنب و جوش بیشتری داشته باشید. برای چرت زدن با کافئین، بلافاصله قبل از ۲۰ دقیقه چشم بستن، یک قهوه غلیظ بنوشید. وقتی از خواب بیدار می‌شوید، کافئین وارد بدن می‌شود و احساس شادابی بیشتری می‌کنید.