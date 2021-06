روسیه "قاتل" تانک های پیشرفته آمریکایی را ساخته است

به گزارش اسپوتنیک، کارآیی مهمات جدید RPG-7 30 درصد بیشتر است چون می تواند " زره هایی به ضخامت تا 600 میلی متر را بسوزاند و این در حالی است که ضخامت زره جلویی تانک های آمریکایی آبرامز ام1 ، تانک های اصلی ارتش ایالات متحده تقریباً یک متر و ضخامت زره جانبی آنها 650 میلیمتر است.

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation