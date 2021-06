روسیه اولین کشتی کاملا رادارگریز را می سازد

به گزارش اسپوتنیک، دو منبع در صنعت کشتی‌سازی روسیه اطلاع دادند که جدیدترین شناور پروژه 20386 «مرکوری» اولین کشتی نظامی روسیه خواهد بود که بر اساس پروژه « استلس» ساخته می‌شود.

قبلا در ساخت کشتی های روسیه فقط اجزائی از عناصر فناوری «استلس» بکارگرفته می شد که یکی از آن ها پوشش رادارگریز بود اما مفهوم «نامرئی» بطور کامل در رابطه با کشتی ها پیاده نشده بود.